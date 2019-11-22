Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично лоббировала «Северный поток-2», - Bild

Канцлер ФРГ Ангела Меркель лоббировала перед Вашингтоном вопрос знаменитого газопровода из России в Германию, чем сейчас заинтересовались спецслужбы.

Об этом в публикации, посвященной теме Nord Stream 2, пишет обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

«В распоряжении Bild есть документ одной западноевропейской спецслужбы, который содержит серьезные обвинения в адрес федерального правительства в связи с Nord Stream 2. Согласно ему, дочерней компании газового концерна Газпром удалось убедить правительство Германии провести в Вашингтоне лоббистскую работу против санкций США по газопроводу Nord Stream 2», — говорится в статье.

Отмечается, что чтобы обеспечить невведение санкций, Меркель якобы лично направила переговорщика в Вашингтон, задачей которого было убедить Конгресс отложить возможные санкции.

Санкции против компаний, участвующих в строительстве задержали бы проект на пять лет, следует из документов спецслужбы. Даже на стадии, когда нужно построить лишь несколько километров трубы, отзыв в последнюю минуту специализированных компаний из Италии и Швейцарии привел бы к «замораживанию» строительных работ и усложнил бы введение трубопровода в эксплуатацию в долгосрочной перспективе.

«Без санкций США трубопровод будет полностью готов к функционированию к следующей осени», — заключает секретная служба.

На вопрос Bild, эта служба заверила, что в таких выводах речь идет не о «толковании», а о «точной информации из первых рук».

Ранее таблоид сообщил, что посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер написала письма нескольким конгрессменам США в марте этого года, включая влиятельных сенаторов Республиканской партии. В письме Хабер призвала США не усиливать политику санкций в отношении России. В частности, дипломат писала, что Берлин «обеспокоен тем, что Конгресс рассматривает вопрос о введении дальнейших энергетических санкций против России. Эти санкции могут повлиять на «европейскую энергетическую безопасность».

С тех пор, пишет автор, Хабер проводила многочисленные другие дискуссии на эту тему, в том числе 24 июля с демократом Элиотом Энгелем, членом Комитета США по вопросам энергетики и торговли. Хабер сказала ему, что санкции США против российского газового проекта «ставят под угрозу трансатлантическое единство».

Министр экономики Петер Алтмаер также регулярно отправляет чиновников в США, чтобы предотвратить санкции США против Nord Stream 2 любой ценой.

По мнению федерального правительства, подход и аргументация по проекту являются абсолютно нормальными. Но зарубежная служба ЕС видит это в ином свете, пишет автор.