Меркель считает, что газ из «Северного потока-2» ничем не хуже остального российского газа

Газ из «Северного потока-2», который пока не поступает, будет не хуже другого российского газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
«Я хочу отметить, что газ из „Северного потока-2“, который пока не идет, не хуже газа из „Северного потока-1“ или того газа, который поступает из России транзитом через Турцию», — подчеркнула канцлер.
Канцлер также отметила, что ее страна приняла решение в пользу строительства трубопровода.
При этом она снова повторила позицию про продолжение транзита через Украину.
«Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной — транзитером российского газа», — сказала Меркель. «Я знаю, что есть разногласия по поводу «Северного потока — 2», — добавила она.
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