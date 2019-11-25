Золотая медаль Олимпиады-1936 американца Джесси Оуэнса выставлена на аукцион

Одна из золотых медалей Олимпийских игр 1936 года в Берлине американского бегуна на спринтерские дистанции Джесси Оуэнса выставлена на аукцион в США за рекордную сумму - 2 млн долларов. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mirror.
На Олимпиаде 1936 года темнокожий Оуэнс стал наиболее титулованным спортсменом и завоевал четыре высшие награды - в беге на 100 и 200 м, эстафете 4х100 м и в прыжках в длину. Какая именно медаль продается, не уточняется, поскольку дисциплина на награде не указывался. Торги состоятся в декабре в штате Нью-Джерси.
В 2013 году американский миллиардер Рон Беркл приобрел золотую медаль Оуэнса за 1,46 млн долларов - рекордную сумму, когда-либо выплаченную за олимпийские трофеи.
До этого момента самым дорогим считался серебряный кубок победителя марафона первых Олимпийских игр современности в 1896 году. Он ушел с молотка в 2012 году за 865 тыс. долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016