Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов

Действующий президент Украины Владимир Зеленский за первые полгода своей каденции подал в Верховную Раду 45 законопроектов, что на 25 больше, чем пятый президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные исследования Комитета избирателей Украины «Верховная Рада: итоги первых 100 дней работы», представленного во время пресс конференции 27 ноября, сообщает Укринформ.

«Сравнивая законодательную работу президентов Украины за первые полгода их каденции, показатели таковы: Владимир Зеленский зарегистрировал 45 проектов, из которых было принято 11 или 24%; Петр Порошенко — за аналогичный период внес в парламент 20 законопроектов, из которых было принято 14 , то есть 70% », - отмечается в исследовании.

В то же время аналитики КИУ уточняют, что Зеленский основное внимание уделил вопросам правовой политики и правосудия — этой тематике посвящено 42% представленных им проектов законов. Речь идет о законопроектах о внесении изменений в Конституцию Украины.

Кроме того, еще 31% законопроектов президента касались вопросов правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики.

При этом 84% поданных законопроектов глава государства регистрировал как неотложные.

Законопроекты Порошенко, внесенные им за первые полгода работы — с 7 июня по 6 декабря 2014 — касались внешней политики и сферы безопасности и обороны (70% поданных документов). Половина из них были определены неотложными.

При этом оба президента в течение первых полгода работали с двумя разными составами Верховной Рады, причем Зеленский подал 13 из 45-ти законопроектов за время работы ВР VIII созыва.

Исследование охватывает период с 29 августа по 21 ноября 2019.