В Украине хотят ввести суд присяжных

Заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что от имени Кабинета министров в Верховную Раду будут внесены законопроекты, предусматривающие создание в Украине суда присяжных, а также фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений.
«Я думаю, что ничего не нарушу, если скажу, что два законопроекта касательно суда присяжных и о создании фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений прошли согласование Министерства финансов и в ближайшее время они, надеюсь, будут в правительстве и поданы в парламент для того, чтобы выполнить то, что мы видим в блоке правосудия и криминальной юстиции Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года», — заявил Банчук в среду на парламентских слушаниях, передает Интерфакс-Украина.
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