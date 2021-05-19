Предвыборная программа Зеленского выполнена от силы на четверть

Предвыборная программа президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время выполнена только на 25%, говорится в результатах анализа, проведенного экспертами Комитета избирателей Украины.
Как сообщает пресс-служба КИУ в среду, среди пунктов, которые не удалось реализовать, вопрос завершения конфликта на Донбассе, возврат временно оккупированных территорий и принуждение России к возмещению нанесенного ею ущерба Украине.
Кроме того, невыполненными остаются пункты, предусматривающие возможности оформления бизнеса за час, получения загранпаспорта за 15 минут и голосования за секунду, которые будут реализованы с помощью Интернета.
Также остаются лишь обещаниями вопросы создания таких условий жизни в Украине, которые бы заставили граждан нашей страны вернуться с заработков за границей, а также вопросы повышения пенсионного обеспечения и полного перехода от солидарной к накопительной пенсионной системе, а также ряд других.
В свою очередь, в перечень выполненных обещаний Зеленского входят формирование в Украине прозрачного рынка земли, внесение законопроектов о снятии неприкосновенности с высших должностных лиц и импичменте президента, капитальный ремонт инфраструктуры в стране, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до «размеров смартфона» и т.д.
«Из избирательной программы В. Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 — не выполнены, 8 — частично или полностью выполнены. Таким образом программа является выполненной только на 25%. Преимущественно реализованы „второстепенные“ обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы по окончанию войны, повышению качества жизни, борьбе с коррупцией, проведению важных реформ не выполнены», — резюмируют по этому поводу в комитете.
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