Общественному ТВ увеличили бюджет на 70%

Бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, поэтому денег хватит на производство и закупку качественного продукта.
Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в пятницу на пресс-конференции в Укринформе.
«На сегодня бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, и он составляет 1 миллиард 700 миллионов. То есть, у Общественного вещателя есть деньги на то, чтобы покупать. Это первое. И он будет покупать. Во-вторых, у общественного вещателя есть деньги на то, чтобы производить», — сказал Бородянский.
Отметим, ранее министр неоднократно подчеркивал, что Общественный вещатель обязан 50% бюджета, который получает, тратить на создание общественно важного контента.
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