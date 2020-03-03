Бородянский едет уговаривать Discovery Channel

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский планирует на следующей неделе в Лондоне провести переговоры с Discovery Channel о предоставлении права украинским коммерческим вещателям ретранслировать Олимпийские игры.

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает Укринформ.

«На следующей неделе я поеду в Лондон разговаривать с Discovery Channel о предоставлении права ретранслировать (Олимпиаду — ред.) для коммерческих вещателей. Почему этим занимается министр? Потому что для нас это очень важно. Во-вторых, на нашей территории не была распространена такая практика, когда правообладатель дает право транслировать не только общественному заказчику, но и коммерческим. Поэтому это очень сложная комбинация», — отметил Бородянский.

По его словам, для Украины это важно еще и по той причине, что наши спортсмены тратят много энергии и сил для подготовки к Играм, поэтому их должны увидеть как можно больше зрителей, а для этого необходимо освещать более широко.

«Это самое важное задание на эти Олимпийские игры», — подчеркнул министр, выразив надежду, что в течение двух недель станет ясно, будут ли иметь украинские телеканалы такую возможность.

Он добавил, что украинская власть активно ведет переговоры с коммерческими вещателями относительно усиленного освещения Олимпиады, и теперь три группы из четырех предоставили интересные предложения.

Бородянский отметил, что МКМС ведет переговоры и работает над тем, чтобы на телевидении стало больше спортивного контента. «Как это будет происходить и каким образом, мы сообщим позже», — отметил министр.