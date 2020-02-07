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Бородянский против создания отдельного Министерства спорта

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Бородянский против создания отдельного Министерства спорта

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не считает, что создание отдельного Министерства спорта будет эффективным.

«Относительно разделения министерства. Власть понимает, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление — это мощные институции. Сейчас мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта — Ред.), мощное агентство (Государственное агентство спорта — Ред.), мы планируем создать Фонд поддержки спорта», — сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что формат предыдущего Министерства спорта был менее эффективным, так как оно занималось в большинстве лишь реализацией политик, а не их созданием.

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«Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство», — подчеркнул он.

В связи с этим, уверен Бородянский, необходимо продолжать двигаться в этом направлении и усиливать институции.

Минспорта, Владимир Бородянский
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