Украина продлит запрет на российские соцсети

Министерство культуры, молодежи и спорта будет инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский в интервью «РБК-Украина»

«Будем инициировать. Обязательно», — заявил он.

По словам Бородянского, восстановления доступа к российским соцсетям и СМИ весной, когда заканчиваются сроки запрета, не будет. А о продолжении блокирования росмедиа и соцсетей «даже нет никакой дискуссии».

Напоним, что 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс».

В апреле 2018 года сайт «Вконтакте» был 11-м по посещаемости.

В январе 2019 года «Вконтакте» потерял позиции, но все еще был в топ-25 сайтов в Украине.