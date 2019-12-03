Денисова посетила Маркива в итальянской колонии

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.
Вместе с ней Маркива в миланской исправительной колонии «Опера» для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, посетили представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петльованый и начальник отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы за границей и на временно оккупированной территории Елена Тучина, сообщила Денисова на своей странице в Facebook.
«Мы подробно обсудили обстоятельства дела, по которому итальянский суд признал виновным гражданина Украины в убийстве итальянского журналиста. Подчеркиваю, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля — французского журналиста, при этом, никаких экспертиз следствием проведено не было. Также, в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывания Виталия Маркива в составе парамилитарных структур. А на самом деле украинец принадлежал к военнослужащим Национальной гвардии Украины», — напомнила Денисова.
«Отмечаю, что обвинительным приговором по делу Виталия Маркива Национальная гвардия Украины будет признана временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использоваться РФ. Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение», — подчеркнула она.
Как сообщалось, нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.
Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.
12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.
Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года.
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