Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом

Президент Украины Владимир Зеленский, принимая во внимание ходатайство Министерства внутренних дел, подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом «За мужество» III степени, сообщает пресс-служба главы государства.
«Сегодня, в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне», — говорится в обнародованном в субботу вечером на сайте президента сообщении.
В информации отмечается, что Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу.
«В сложном процессе освобождения украинского нацгвардейца участвовали министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Офиса президента, украинские дипломаты и общественные деятели. Глава государства лично проводил переговоры об освобождении Виталия Маркива с представителями итальянских властей», — добавили в Офисе Зеленского.
Справедливое решение по делу нацгвардейца и его освобождение — это также победа Украины на международном уровне, отметил президента.
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