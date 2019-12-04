Huawei полностью отказалась от американских деталей в смартфонах

Компания Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет UBS и Fomalhaut Techno Solutions.

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.

Напомним, китайская телекоммуникационная корпорация Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.