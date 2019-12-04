ФОПам, которые не платят НДС, отменят книгу учета

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой — говорится, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.
Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
«Сегодня вместе с Ярославом Железняком (первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — ред.) регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой.
Из самого интересного — отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чаще всего», — сообщил он.
По словам Дубилета, на этой неделе собрали «едва ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016