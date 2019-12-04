ФОПам, которые не платят НДС, отменят книгу учета

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой — говорится, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Сегодня вместе с Ярославом Железняком (первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — ред.) регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой.

Из самого интересного — отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чаще всего», — сообщил он.

По словам Дубилета, на этой неделе собрали «едва ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций».