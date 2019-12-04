Кабмин вводит KPI для чиновников

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о внедрении системы оценки ключевых показателей эффективности (KPI) для определения успешности работы чиновников и пригрозил увольнением «неэффективным» руководителям областей. Об этом он заявил в среду во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций.
«Для определения эффективности работы чиновников в правительстве разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI)», — сказал глава правительства. «Мы с 2020 мы вводим системную оценку показателей работы губернаторов, которая продемонстрирует, кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене», — добавил он.
По словам премьера, оценивать руководителей регионов будет секретариат кабинета министров на основании данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, горгосадминистраций и других источников открытых данных.
«Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться, ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будут местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами», — подчеркнул Гончарук.
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