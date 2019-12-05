Журнал Time поместил Владимира Зеленского на обложку

Журнал Time анонсировал выпуск, обложку которого украсит украинский президент.
Статья под названием The Man in the Middle, которое переводится как Человек посередине, опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.
«Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом», — говорится в анонсе материала.
На Facebook-странице журнала говорится о том, что Зеленский появится на «международной обложке» TIME.
Журналист, который брал интервью у президента, утверждает, что за 8 месяцев, которые он не видел Зеленского, тот изменился: «Он постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев. Он был не просто более уставшим или более реалистом, но, казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм».
«Я живу здесь, — сказал он, когда мы сидели в президентских палатах, оглядываясь на позолоту и внушительную мебель, — как в крепости, от которой я просто хочу сбежать», — вспомнил журналист слова Зеленского.
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