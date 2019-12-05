Палата представителей начала готовить официальные обвинения для импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила председателю юридического комитета Джерролду Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк) подготовить официальные обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента. Об этом она сообщила в четверг, выступая перед журналистами в Конгрессе США, передает ТАСС.

«Сегодня я обращаюсь к нашему председателю (юридического комитета Палаты представителей — Ред.) с тем, чтобы он подготовил статьи импичмента», — сказала она.

«На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов», — добавила Пелоси.

Пелоси также заявила, что Трамп «серьезно нарушил» конституцию страны.