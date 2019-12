Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на менеджера музыкантки Мари Димберг.

«Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря», — говорится с распространенном Димберг пресс-релизе. В сообщении отмечается, что 61-летняя исполнительница умерла от болезни.

В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, певицу успешно прооперировали. После курса лечения она вернулась к работе, но в сентябре 2015 года призналась, что у нее есть проблемы с памятью, а иногда ей сложно ходить. В 2016 году Roxette отменили турне в честь 30-летия группы.

Roxette создали Фредрикссон и Пер Гессле в 1986 году. Одной из самых известных композиций группы стала песня It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted), вышедшая в ноябре 1987 года. В измененном варианте она вошла в саундтрек к голливудскому фильму «Красотка» (Pretty Woman, 1990). Позднее появилось еще множество популярных композиций, в том числе The Look, Listen To Your Heart, Joyride, How Do You Do!, Spending My Time.