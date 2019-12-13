Бывшему руководителю банка «Михайловский» объявили подозрение

Экс-исполняющему обязанности главы правления ПАО «Банк «Михайловский» объявили о подозрении, его подозревают в нанесении урона государству в более чем 870,1 миллионов гривень.
Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook.
«По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 млн грн. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно — Фонду гарантирования вкладов физических лиц», — написала она.
Напомним, прокуратура направила в суд дело должностных лиц банка «Михайловский», якобы причастных к хищению средств финучреждения. Речь идет о председателе правления ПАО «Банк Михайловский», членах правления, начальнике департамента и секретаре кредитного комитета.
В мае 2016 года в банк «Михайловский» была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.
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