В Севастополе затонул плавучий док вместе с подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в аннексированном Россией Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.
«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — сказал один из собеседников СМИ.
В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что подлодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.
«Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву», — сообщил собеседник.
По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
Информации о пострадавших нет.
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