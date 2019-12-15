В начале недели в Украине будет весенняя погода

В понедельник погоду в Украине будет определять теплая, преимущественно сухая воздушная масса, лишь ночью на востоке страны более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м /с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10°, в южной части и на Прикарпатье до 13° тепла.

В Киеве — без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 декабря самая высокая температура днем была 11,4 в 2006г., самая низкая ночью −24,5 в 1997г.

17 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла; днём 6-11°, в западных областях и на крайнем юге страны местами 12-16°.

В Киеве 17 декабря без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 7-9°.