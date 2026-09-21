Франція посилює підготовку до можливих гібридних атак з боку росії, - ЗМІ

Франція посилює підготовку до можливих гібридних атак росії на критичну інфраструктуру. За даними французьких медіа, у конфіденційних матеріалах одним із можливих періодів загострення називають осінь 2027 року.

Про це повідомляє franceInfo з посиланням на дані France Télévisions.

18 вересня президент Франції Емманюель Макрон провів у Єлисейському палаці закриту зустріч із керівниками парламентських партій та кандидатами у президенти. У ній також брали участь представники французьких спецслужб.

Офіційно Єлисейський палац заявив, що останніми тижнями російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася.

За даними France Télévisions, у конфіденційній службовій записці серед потенційних цілей називалися електростанції, залізнична інфраструктура, телекомунікації та системи постачання питної води.

Також французька влада враховує ризики атак безпілотників, кібератак та можливих диверсій проти об'єктів оборонної промисловості й іншої критичної інфраструктури.

«Я попросив уряд підготувати план захисту нашої критичної інфраструктури», – заявив Макрон.

За інформацією franceInfo, французькі розвідувальні служби раніше готувалися до можливого масштабного загострення російської гібридної активності до 2030 року. Водночас у нових оцінках, отриманих France Télévisions, серед можливих термінів називається вже осінь 2027 року.

Ця дата не є підтвердженим прогнозом конкретної атаки, а фігурує як один зі сценаріїв, до яких готуються французькі служби.

Наступного тижня представники державних служб у французьких департаментах мають створити штаби з питань безпеки та оборони. До роботи залучать правоохоронців, військових, представників освіти, бізнесу та екстрених служб.

Макрон наголосив, що Франція має посилити захист критичних об'єктів від дронів і кібератак, а також підвищити готовність до іноземного втручання.

За словами французького президента, метою російських гібридних дій є тиск на європейські країни та спроба послабити їхню підтримку України.