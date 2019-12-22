Камера нового iPhone получит передовую систему стабилизации

Камеры смартфонов Apple, запланированных к выходу на следующий год, получат более продвинутую систему стабилизации изображения со смещением матрицы. Эта технология, применяющаяся в таких топовых «зеркалках», как Olympus OM-D E-M5 Mark II и Pentax K-5, позволит еще лучше подавлять «тряску» при видеосъемке. Об этом пишет DigiTimes со ссылкой на осведомленные источники.

Начиная с iPhone 6 Plus, вышедшего в 2014 году, и последующих поколений Apple использует оптическую систему стабилизации (OIS). В тройной камере iPhone 11 Pro «оптикой» оснащены два объектива — основной и телевик, но не широкоуголка.

В отличие от оптического, стабилизатор с подвижной матрицей перемещает сенсор внутри модуля камеры с помощью электрических приводов. Датчик компенсирует любые движения, определяемые встроенным в камеру акселерометром.

Помимо этого, система на основе сдвига сенсора позволяет реализовать стабилизацию во всех объективах. В то же время есть мнение, что с увеличением фокусного расстояния матричная стабилизация менее эффективна в сравнении с оптической.

К релизу на 2020 год, предположительно, Apple наметила три смартфона, каждый из которых будет обладать OLED-панелью и 5G-модемом Qualcomm X55 от Qualcomm. Систему стабилизации со смещением матрицы, вероятно, получит только старшая модель.

Как ожидается, компактный айфон получит 5,4-дюймовый дисплей, а у самого крупного диагональ увеличится до 6,7 дюйма. По данным Nikkei, все устройства будут снабжены передовыми 5-нанометровыми чипами Apple A14 Bionic.