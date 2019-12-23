Глава Boeing уходит в отставку

Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX. Как сообщается в размещенном в понедельник на сайте корпорации пресс-релизе, на этой должности его сменит Дэвид Кэлхун.
Задачей нового руководства станет «безопасное возвращение 737 MAX» к полетам, говорится в сообщении компании.
Напомним, что эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте того же года в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие стран приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.
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