Войти
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
резонанс
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
дружба народов
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

кадры
RSS

Глава Boeing уходит в отставку

182
Глава Boeing уходит в отставку

Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX. Как сообщается в размещенном в понедельник на сайте корпорации пресс-релизе, на этой должности его сменит Дэвид Кэлхун.

Задачей нового руководства станет «безопасное возвращение 737 MAX» к полетам, говорится в сообщении компании.

Напомним, что эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте того же года в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие стран приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

Boeing
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016