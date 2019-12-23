В ЕС отреагировали на открытие Россией железнодорожного сообщения с Крымом

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«Железнодорожное сообщение — это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается», — говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Он также утверждал, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. «ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом», — говорится в коммюнике.

«ЕС вновь заявляет о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией», — заявил представитель ЕВС.

Напомним, что открытие движение по железнодорожному участку Керченского моста состоялось сегодня при участии президента РФ Владимира Путина.