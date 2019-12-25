Папа Франциск пожелал мира «любимой Украине» в рождественском послании

Папа Римский Франциск в своем рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину, пожелав стране достижения конкретных решений для прочного мира.
Трансляцию выступления понтифика опубликовал канал Euro News.
«Пусть искупленные Господом проливает свет на любимую Украину, которая жаждет конкретных решений для прочного мира», — сказал понтифик.
В своем послании папа говорил о мировой политике и помолился за несколько стран, в частности за Йемен, Ливан, Венесуэлу, Ирак, Уганду и Сирию, где от войны страдают дети.
Во время рождественской мессы понтифик также заявил, что Господь любит всех людей:
«Рождество напоминает нам, что Бог продолжает любить нас всех, даже худших из нас», — отметил Франциск.
В ночь с 24 на 25 декабря в Базилике святого Петра проходила ночная Рождественская Литургия под руководством Папы Римского Франциска.
Сегодня весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.
В Украине день 25 декабря стал государственным выходным в 2017 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016