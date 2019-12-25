СБУ поймала двух руководителей своих территориальных подразделений на вымогательстве

Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили двух руководителей территориальных подразделений Службы на вымогательстве денег у прозрачных бизнес-структур при проведении процедур публичных закупок.
«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что организаторами противоправной схемы были один из заместителей начальника управления Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отделов Управления СБ Украины в Запорожской области. Они, по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия в Донецкой области, требовали средства из коммерсантов за обеспечение победы в тендерах», — сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.
Для этого, во время проверок процедуры государственных закупок, злоумышленники искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов. «Откат» за обеспечение заключения контракта составлял 15% от суммы договора.
«Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получения части неправомерной выгоды в размере $8,5тыс. Во время получения второй части взятки в размере 540 тыс. грн, правоохранители задержали фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов уголовного производства.
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