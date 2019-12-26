В Huawei отрицают получение $75 млрд от властей Китая

Представители Huawei опровергли информацию газеты The Wall Street Journal о получении финансовой помощи от правительства Китая. По их словам, компания не пользовалась особыми условиями господдержки, которые якобы помогли ей поддерживать более конкурентоспособные цены на рынке и стать одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире.
Материал, в котором была озвучена сумма субсидий Huawei, WSJ опубликовала накануне. В нем утверждалось, что за последнее десятилетие владелец бренда Honor получил от властей Китая помощь в размере почти $75 миллиардов — в форме дешевых кредитов от госбанков, налоговых льгот, грантов и скидок на приобретение земельной собственности.
Благодаря господдержке, говорилось в расследовании, Huawei смогла установить более низкие рыночные цены и стать лидером телекоммуникационной отрасли, который производит смартфоны и строит 5G-сети по всему миру.
В Huawei отреагировали на статью в Твиттер, написав, что WSJ «вновь опубликовала ложные сведения». «В этот раз нелепые обвинения, касающиеся финансирования Huawei, игнорируют тот факт, что на протяжении 30 лет мы целенаправленно инвестируем средства в научно-исследовательские разработки, которые стимулируют развитие инноваций и технологической сферы в целом», — заявили в компании.
Представители Huawei добавили, что пользуются льготами на тех же условиях, что и любая другая частная компания в Китае, и «никогда не получали дополнительного или особого подхода» со стороны властей.
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