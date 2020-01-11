Офис генпрокурора Украины изменил квалификацию катастрофы «Боинга»

Офис Генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления в отношении которого расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

Как отмечается в сообщении, следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.