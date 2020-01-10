Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету

Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении лайнера, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.
«Американский спутник фиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету», — сообщил представитель.
По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета и затем по нему были запущены две ракеты класса «земля-воздух», которые сбили лайнер.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя США, ознакомленного с данными разведки, сообщил, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства «Тор-М1»).
Он также сообщил, что американская разведка располагает данными, что иранский радар захватил потенциальную цель — украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул.
Все данные были собраны аналитиками американской разведки уже утром после происшедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить, сообщил представитель, передает CNN.
При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.
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