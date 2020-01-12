На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные сбитому украинскому самолету

Жители Тегерана развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737 по всему городу. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС с места событий.

На многих из плакатов нарисован самолет из человеческих сердец на черном фоне, на других изображен Иран, выложенный лепестками роз. Также встречаются рекламные щиты с цифрой 176, призванной напомнить о числе погибших, бывших на борту самолета.

На всех плакатах нанесены надписи: «Мы все сострадаем» и «Соболезнования семьям погибших».