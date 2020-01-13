В Черногории задержали редакторов двух изданий за распространение фейков

Полиция Черногории задержала главных редакторов порталов «Борба» и IN4S «за распространение паники публикацией ложных новостей». Об этом сообщила пресс-служба Управления полиции Черногории в понедельник.

Речь идет о сообщениях о якобы взрыве на правительственной вилле «Горица», опубликованных в воскресенье и получивших резонанс в региональных СМИ.

По данным портала IN4S, задержаны главный редактор IN4S Гойко Райчевич и главный редактор портала «Борба» Дражен Живкович. После беседы с задержанными в полиции им вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей. На портале оправдываются, что сообщение о взрыве было изначально опубликовано как неподтвержденное, а после появления информации из полиции с опровержением портал опубликовал официальную версию случившегося.