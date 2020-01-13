В Иране вновь объяснили авиакатастрофу Boeing действиями США

Катастрофа украинского самолета, сбитого иранскими ВС, является следствием антииранской политики США. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

«Не стоит забывать, кто сделал эту трагедию возможной, — приводит его слова агентство ISNA. — С той ночи, как американцы трусливо убили генерала Касема Сулеймани и над Ираном нависла тень войны, наше общество было охвачено волнением и находилось под тяжелым социальным и политическим давлением».

Рабии также заявил, что «одним из важных вопросов является работа над ошибками». «Предполагается, что после этого события мы займемся модернизацией наших систем и сведем к нулю вероятность человеческой ошибки», — отметил он.