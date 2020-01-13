Главы МИД пяти стран обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета

В ближайшие дни в Лондоне состоится встреча глав МИД пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения в Иране самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии «BBC Radio 4», передает «BBC.Украина».
«Через два дня в Лондоне состоится встреча пяти министров иностранных дел „скорбящих стран“ (стран, которые потеряли своих граждан в авиакатастрофе — ИФ), где мы будем нарабатывать, какие еще шаги мы будем предпринимать в одиночку и вместе, чтобы привлечь причастных к ответственности. И как вообще можно возместить все эти страдания», — сказал Пристайко в понедельник.
Также Пристайко заверил, что Иран на наивысшем уровне взял полную ответственность за катастрофу и пообещал Украине, всем странам, которые потеряли своих граждан, и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания.
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