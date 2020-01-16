Войти
Гончарук уверяет, что план у него все-таки есть
позиция
Гончарук уверяет, что план у него все-таки есть
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе
мирный процесс
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории

366
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.

Алмаз, получивший название Sewelo, добыт в апреле 2019 года в Ботсване и стал крупнейшей находкой с 1905 года, когда был обнаружен камень весом 3106 карат (из него в итоге сделали два алмаза размером примерно 530 и 317 карат, которые теперь украшают британскую корону). Бурк не раскрыл, за сколько Louis Vuitton приобрел алмаз, но признал, что речь идет о «миллионах долларов». Бывший президент Антверпенской алмазной биржи Марсель Прювер сообщил NYT, что камень может стоить $50 млн.

Газета отмечает, что покупка Louis Vuitton алмаза вслед за приобретением за $16,2 млрд американской ювелирной компании — еще один признак того, что LVMH собирается «полностью доминировать» на рынке ювелирной продукции премиум-класса. Financial Times отмечает, что эта отрасль «основательно разделена»: известные бренды занимают только 20-23% рынка.

Читайте также: В Украине до конца недели сохранится теплая погода

«Никто не ожидает от нас такого акцента на премиальных ювелирных изделиях. Я думаю, что это немного оживит ситуацию. Разбудит отрасль», — пояснил NYT Бурк. «В мире существует менее десятка человек, которые знают, что делать с камнем вроде этого или как его обрабатывать и при этом способны выложить деньги для его покупки», — пояснил Прювер.

Louis Vuitton, LVMH, алмазы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 января 2020
Среда, 15 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016