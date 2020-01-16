Украина меняет порядок пересечения админграницы с Крымом

С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в утвержденный правительственным постановлением порядок, касающийся выезда на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет (детей), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Согласно изменениям, внесенным постановлением Кабмина Украины № 1157 от 24 декабря 2019г, с 9 февраля этого года выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.
«Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно», — говорится в сообщении.
Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Въезд на ВОТУ граждан Украины, ранее выехавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц с целью оформления документов для удостоверения личности и подтверждения украинского гражданства осуществляются по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Госмиграционной службы.
«Кроме того отметим, изменениями предусмотрено, что выезд из ВОТУ и въезд туда граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — добавили в Госпогранслужбе.
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