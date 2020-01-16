В сети Bitcoin прошла транзакция на $1,1 млрд

В середине января в сети Bitcoin прошла транзакция в 124 946 BTC на сумму около $1,1 млрд. Комиссия за нее составила около $83. На данный момент неизвестно, кто мог совершить этот перевод. О транзакции сообщил пользователь Twitter под ником Rhythm, он сослался на обозреватель блокчейна Blockstream.

«Только что прошла транзакция в 124 946 BTC. Это примерно $1,1 млрд, комиссия за перевод составила около $80. Правительства, банки или третьи стороны не в состоянии проверить или остановить такие транзакции. Вот в чем истинная сила Bitcoin», — написал пользователь.

Зачастую подобные транзакции связаны с переводом средств из холодных кошельков бирж. Например, в декабре прошлого года на криптовалютной бирже Bittrex была зафиксирована серия транзакций на $8,9 млрд. Всего было переведено около 1,3 млн BTC, что стало рекордным значением для главной цифровой монеты.

А за несколько дней до этого с торговой площадки было выведено $313 млн в Bitcoin. Криптовалюта была отправлена на неизвестный, недавно созданный адрес, поэтому многие пользователи решили, что площадку взломали. Однако в компании эту информацию опровергли.