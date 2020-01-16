Гончарук уверяет, что план у него все-таки есть

Правительство Украины имеет стратегию развития экономики, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы будем сегодня говорить очень детально и профессионально», — сказал он, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.
По его словам, у правительства в финсекторе есть две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.
«Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей — это задача № 2», — пояснил Гончарук.
Отметим, что накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике». Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.
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