В Китае растет число заболевших новым типом пневмонии

Число случаев больных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 217 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По его данным, всего было выявлено 224 человек с подозрением на пневмонию, из них 217 оказались инфицированными коронавирусом.

Отметим, что по данным Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс.

Вспышку вируса, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе Ухань. Оценка экспертов о количестве заразившихся основана на численности местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров. В Ухане проживают около 19 млн человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тыс. иностранцев, отмечают они.

Специалисты также основываются на информации о самом вирусе: они указывают, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится пять-шесть дней.

О вспышке неизвестного вируса в столице провинции Хубэй сообщалось в конце декабря. В Ухань для борьбы с заболеванием приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения. По данным властей, от нового коронавируса скончались два человека.

После этого меры предосторожности ввели в Гонконге, Сингапуре и трех крупных аэропортах в США: в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.