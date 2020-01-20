Наследство Каддафи: как мир пробует помирить Ливию

19 января состоялась международная берлинская конференция по Ливии. Участники встречи предприняли попытку добиться прочного перемирия между сторонами гражданской войны, продолжающейся с 2014 года. Лидеры Германии, Франции, России, Турции, ряда стран Ближнего Востока и Африки согласовали общее заявление, в котором призвали иностранные державы воздержаться от вмешательства в конфликт, а местные ливийские ополчения — согласиться на разоружение.
Однако механизм наказания нарушителей согласовать не удалось, а лидеры противоборствующих сил, прибывшие в Берлин, отказались провести личную встречу. Сторонники одного из них, фельдмаршала Халифы Хафтара, 19 января провели демонстрацию силы: блокировали половину поставок сырой нефти из портов Ливии, приурочив эту акцию к проведению саммита.
Собственно, это была не первая неудачная попытка помирить противоборствующие стороны. В начале января 2020 года президенты России и Турции призвали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия, обозначив сроки начала перемирия: 12 января. Халифа Хафтар и его противник — Фаиз Сарадж согласились на предварительное перемирие. Однако на встрече в Москве 13 января развить успех не удалось. Хафтар и Сарадж покинули российскую столицу, не подписав итогового соглашения.
После 2011 года, когда ливийские повстанцы при поддержке НАТО свергли власть Муаммара Каддафи, страна не знала прочного мира. Столкновения, продолжающиеся по сей день, развернулись с 2014 года. Состоявшиеся тогда выборы в парламент вызвали нарекания у умеренных исламистов, потерявших свои позиции. Опасаясь за свою безопасность, депутаты совершили переезд из Триполи, который контролировали недружественные им ополчения, в восточный город Тобрук. Законодатели озаботились формированием собственных боевых соединений: так была создана Ливийская национальная армия (ЛНА), которую вскоре возглавил фельдмаршал Халифа Хафтар. Власть в Триполи осталась за Правительством национального спасения, представлявшим предыдущий состав парламента.
В 2015 году перед Ливией ненадолго забрезжила надежда на мир: новый парламент и его противники заключили Схиратское соглашение об образовании Правительства национального согласия. Новый орган власти получил поддержку ООН. Однако передавать ему полномочия не спешил никто. Отношения договаривающихся сторон и ПНС, которое должно было их объединить, безнадежно испортились. И если справиться с Правительством национального спасения Правительству национального согласия удалось, то с Тобрукским парламентом — нет. В начале 2019 года войска, верные парламенту, развернули наступление на Триполи. Однако захватить город не смогли: неудавшийся натиск обернулся затяжной позиционной войной. Боевые действия охватили не всю страну: на юге власть осталась в руках местных, преимущественно племенных, ополчений.
76-летний Халифа Хафтар — ключевая фигура в разворачивающихся событиях. На территориях, признающих власть парламента, военный пользуется безоговорочным авторитетом. Поддержку маршалу оказывают принципиальные противники любых исламистов, в том числе умеренных. Сторонников такого курса немало — в их числе Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По сведениям Пентагона, эти страны уже вовлечены во внутриливийское противостояние: они помогают армии парламента своей авиацией.
На стороне Хафтара выступает и часть тех, кто ностальгирует по временам Муаммара Каддафи. В 1969 году будущий маршал был среди тех, кто помогал будущему диктатору прийти к власти. Однако в конце 1980-х судьбы военных разошлись: Хафтар попал в плен к соседнему с Ливией государству Чад и, оказавшись в тюрьме, примкнул к заговорщикам, планировавшим у себя на родине переворот. После его провала Хафтар проживал в США: при возвращении в Ливию его ждала бы смертная казнь. Несмотря на то что Каддафи и Хафтар стали врагами, между ними немало общего: военная харизма, единоличный стиль управления, категорически отрицательное отношение к радикальному исламу и готовность действовать против него силой. Хафтар готов выступить как преемник Каддафи и в том, что касается нелегальной миграции: сдерживать ее всеми средствами.
Признанное ООН Правительство национального согласия возглавляет политик, не входивший в окружение Каддафи. 59-летний Фаиз Сарадж — сын министра в правительстве короля Идриса I, свергнутого будущим диктатором в 1969 году. На стороне главы ПНС — симпатии стран Евросоюза и в особенности Турции. Однако военные возможности законных властей оставляют желать лучшего. К началу 2020 года под их контролем находится только узкая часть прибрежной полосы с центром в Триполи.
В декабре 2019 года Сарадж призвал международное сообщество оказать ему поддержку против Хафтара. На призыв отреагировали в Анкаре. Последовало соглашение, предусматривающее размещение турецких войск на территории Ливии. Мандат на их пребывание продлится год. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его военные ограничатся тренировкой местных вооруженных сил и работой по координации их действий. При этом не исключается, что в Ливию прибудут бойцы из сирийских группировок, дружественно настроенных к Анкаре. Те могут напрямую оказаться на линии фронта.
Помимо военной составляющей у турецко-ливийского альянса есть еще и экономическая. Страны заключили договор о разграничении исключительных экономических зон в водах Средиземного моря. Соглашение позволяет Турции выдвинуть претензии на ранее не принадлежавшую ей часть акватории. В Греции, Израиле и на Кипре считают, что этот пакт задевает интересы других средиземноморских держав. Волей-неволей те тоже вовлекаются в орбиту внутриливийского конфликта.
Значение Ливии для государств-соседей определяется и ее географическим положением на стыке миграционных потоков. После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи на территорию страны устремились мигранты из Африки южнее Сахары. Общее число нелегальных переселенцев оценивают в 800 тысяч человек. Возвращение мира в Ливию позволило бы новым властям поставить заслон на пути этого потока. Напротив, сползание в хаос может обернуться новым наплывом нелегалов на территорию Европейского союза.
Страх ЕС перед мигрантами — одна из козырных карт в руках фельдмаршала Хафтара, готового действовать военными методами, чтобы остановить переселенцев. Оборотная сторона такого подхода — массовое нарушение прав человека.
Если гражданская война в Ливии прекратится, изменения могут произойти и на мировом рынке нефти. Родина Хафтара и Каддафи занимает первое место Африке по объемам разведанных запасов черного золота. Однако в условиях продолжающегося конфликта возможности по обнаружению природных ископаемых ограничены.