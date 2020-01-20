В «Нафтогазе» рассказали, от чего зависит возможность закупки газа у «Газпрома»

Возможность закупки НАК «Нафтогаз Украины» природного газа напрямую у «Газпрома» будет зависеть как от цены, которую будет готова предложить российская компания, так и от решения украинского правительства, заявил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».
«Это (закупка — Ред.) будет зависеть от двух факторов. Первый фактор находится в рамках контроля «НАК „Нафтогаз Украины“ — это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние шесть лет справедливую цену „Газпром“ нам не предлагал ни разу», — сказал он, добавив при этом, что в настоящее время ничто не мешает «Газпрому» выйти с конкурентными предложениями.
«НАК „Нафтогаз“ регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ и ничего не мешает „Газпрому“, например, прийти на аукционы, предложить нам какую-либо цену и конкурировать. Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важен политический аспект... Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства», — отметил глава правления НАК.
Коболев добавил, что в прошлом году перед проведением переговоров по транзиту газа среди директив правительства отсутствовали какие-либо предписания относительно обсуждения с российской стороной вопросов прямых поставок газа.
«Из директив опция по договоренностям по импорту газа „Газпрома“ была устранена, переговорщики такого мандата не имели. Будет ли правительство сейчас давать подобное разрешение? Будет зависеть от них», — подчеркнул глава правления НАК.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016