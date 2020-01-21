Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

Украина больше не претендует на создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год», сообщает «Европейская правда».
Кулеба озвучил ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января
Среди этих приоритетов он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение «промышленного безвиза», а также создание «новой повестки дня в сфере юстиции и свободы», назвав последний пункт «вопросом, который уже перезрел».
«Помимо этого, на повестке дня — присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли», — добавил вице-премьер.
«В 2019 году у нас было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое — в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях», — пояснил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016