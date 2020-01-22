В Украине 11 человек скончались от гриппа

С начала эпидемиологического сезона 11 чел. скончались от осложнений гриппа, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook в среду.

Согласно сообщению, в целом с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020 года гриппом переболело 6,2% населения Украины, 67,113 тыс. чел. госпитализированы, из них 78,7% — дети в возрасте до 17 лет.

Как сообщалось, за прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн украинцев, было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.