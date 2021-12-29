В Украине сейчас циркулирует три типа вируса гриппа

В Украине среди лабораторных образцов обнаружили циркуляцию трех типов вируса гриппа, среди которых — A(H3), A(H3N2) и В.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«В Украине начал циркулировать вирус гриппа. По информации Центра общественного здоровья, среди лабораторных образцов уже выделили вирусы типов A(H3), A(H3N2) и В. Всего с 4 октября по 26 декабря 2021 года гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2,8 млн украинцев, 38,3% из которых — дети в возрасте до 17 лет. Летальных случаев по причине гриппа зарегистрировано не было», — говорится в сообщении.
Также в Минздраве напомнили, что уже более 60 лет наиболее эффективным способом профилактики гриппа является сезонная вакцинация.
«Ежегодно производители вакцин адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период, поэтому своевременная вакцинация защитит вас от тяжелого течения болезни и ее последствий», — пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Вакцинацию против гриппа можно и нужно делать на протяжении всего эпидемического сезона: с октября по апрель. Вакцинироваться могут: дети старше 6 месяцев и взрослые, не имеющие противопоказаний.
По данным Центра общественного здоровья, с начала эпидсезона в Украине против гриппа вакцинировались 113818 человек, из них 64722 — из групп медицинского и профессионального рисков.
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