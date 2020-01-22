Не менее восьми человек погибли из-за непогоды в Испании, среди жертв украинец

По меньшей мере восемь человек погибли с воскресенья в результате непогоды в Испании, которая сопровождалась сильными порывами ветра, снегопадами и дождями. Об этом сообщают местные СМИ.
Одной из жертв бури стал 55-летний гражданин Украины. Его тело было обнаружено в автономном сообществе Валенсия. Кроме того, десятки человек пострадали из-за удара стихии, несколько числятся пропавшими без вести.
Как сообщил на пресс-конференции советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Микель Буч, по меньшей мере 64 человека пострадали из-за шторма «Глория», который обрушился на северо-восток Испании.
Чиновник отметил, что «ближайшие часы могут быть очень трудными», и призвал население к бдительности.
Государственное метеорологическое агентство Испании ранее объявляло предупреждение из-за непогоды во многих провинциях королевства. В результате бури были перекрыты некоторые дороги, закрыты для движения судов порты, отменены занятия в школах. В среду погодные условия улучшились, однако в девяти провинциях все еще объявлено предупреждение.
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