Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента. Об этом сообщает Sky News.

«Парламент принял законопроект о выходе из ЕС, и это означает, что Соединенное Королевство покинет объединение 31 января и мы будем идти вперед как единое целое», — заявил Джонсон. Также он призвал оставить «злобу и разногласия» и сосредоточиться на светлом будущем после выхода страны из ЕС. «Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную линию Brexit, но мы сделали это», — добавил премьер.

Теперь законопроекту осталось получить формальное одобрение от королевы Елизаветы II. Как ожидается, документ получит королевскую санкцию уже в четверг, 23 января, а на следующий день соответствующий документ со своей стороны должны будут подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. В свою очередь Европарламент, как предполагается, проголосует 29 января, после чего Лондон и Брюссель обменяются ратификационными документами.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января, однако до конца 2020 года ничего не изменится, так как до декабря будет идти переходный период, в рамках которого стороны намереваются вести переговоры о дальнейших отношениях.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку Терезе Мэй не удалось к этому моменту договориться с Брюсселем.