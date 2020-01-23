Ученые назвали возможного носителя возбудителя китайской вирусной пневмонии

Наиболее вероятный носитель коронавируса, вызвающий вирусную пневмонию, вспышка которой недавно началась в китайском городе Ухань, — это змеи. К такому выводу пришли исследователи, статью которых опубликовал научный журнал Journal of Medical Virology.

О вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части власти страны сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. 7 января китайские специалисты установили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV. Одиночные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в других азиатских странах — Японии, Южной Корее и Таиланде, а также в США. На данный момент от новой вирусной пневмонии погибло уже девять жителей Уханя, заразились им более 600 человек.

Чтобы точнее определить, откуда взялся новый коронавирус, специалисты проанализировали его геном и сравнили его с информацией о других вирусах. Они пришли к выводу, что 2019-nCoV — гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили у летучих мышей. Второй вирус ученые ранее не находили.

Кроме того, специалисты выяснили, что наиболее вероятным носителем 2019-nCoV были змеи. Об этом рассказали результаты статистического анализа строения ДНК коронавируса. Исследователи предполагают, что источником зараженных змей мог быть ныне закрытый оптовый рынок Хуанань, на котором продавались, в частности, змеи и летучие мыши.