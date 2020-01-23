Netflix выпустит мультик по мотивам «Ведьмака»

Южнокорейская студия Studio Mir работает над анимационным фильмом «Ведьмак. Кошмар волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf) по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского, сообщила в Twitter компания Netflix.
«Слухи верны: новая история о ведьмаке находится в работе! Аниме-фильм „Ведьмак: Кошмар волка“ расскажет нам о новой угрозе Континенту», — говорится в сообщении. В работе над анимационным фильмом участвуют сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик («Западное крыло», «Академия «Амбрелла») и сценарист Бо ДеМайо.
Цикл романов «Ведьмак» повествует о приключениях Геральта из Ривии — ведьмака, охотника на чудовищ. Действие происходит в вымышленном фэнтезийном мире, напоминающем средневековую Восточную Европу. По циклу сняты мини-сериалы и выпущены компьютерные игры, а на Comic-Con в 2018 году писатель сообщил, что работает над девятой книгой.
20 декабря на Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак». Геральта в нем сыграл американский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермэна. Шоу стало самым популярным за всю историю стриминговой платформы: за четыре недели его посмотрели с 76 млн устройств, или около 46% всех подписчиков сервиса, сообщил журнал Variety.
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