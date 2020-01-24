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В Днепре от гриппа умер ребенок

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В Днепре в больнице 21 января от пандемического гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 года.

Об этом Укринформу сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований государственного учреждения «Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Елена Кузьменко.

«В прошедший вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А», — отметила Кузьменко.

По ее словам, это первый летальный случай от гриппа в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне таких случаев в области не было.

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Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости на Днепропетровщине за последнюю неделю вырос на 55%. Всего за эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. людей. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

грипп, Днепр
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