В Днепре от гриппа умер ребенок

В Днепре в больнице 21 января от пандемического гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 года.
Об этом Укринформу сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований государственного учреждения «Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Елена Кузьменко.
«В прошедший вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А», — отметила Кузьменко.
По ее словам, это первый летальный случай от гриппа в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне таких случаев в области не было.
Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости на Днепропетровщине за последнюю неделю вырос на 55%. Всего за эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. людей. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.
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