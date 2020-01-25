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Польша решила потребовать репарации не только от Германии, но и от России

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Польша решила потребовать репарации не только от Германии, но и от России

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, помимо Германии, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

«Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность», — сказал он. «У наших претензий нет срока давности», — добавил Качиньский.

Однако он заявил, что Россия и Германия не сопоставимы. По его словам, в Германии есть демократически избранное правительство, где «действует закон и мораль». «Этого нельзя сказать о России», — сказал он.

Качиньский отметил, что во время Второй мировой войны вся экономика Польши, ее заводы, дороги, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Он добавил, что во время Первой мировой войны Польша также была разрушена. При этом Германия выплачивала Франции репарации по Версальскому договору, а Польша не получила практически ничего, заявил Качиньский. «Мы этого не примем», — сказал он.

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В конце октября 2018 года польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии выплаты компенсаций за разрушения в годы Второй мировой войны. В сейме Польши действует комиссия по репарациям, которая оценивает нанесенный стране ущерб во время войны.

В 2017 году она оценила их в $48,8 млрд. Однако в начале марта 2018 года глава комиссии Аркадиуш Мулярчик рассказал, что Польша планирует взыскать с Германии $850 млрд. Помимо этого он заявлял, что сейму нужно сформулировать претензии к России по поводу компенсаций за годы войны.

Россия, Ярослав Качинский, репарации
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